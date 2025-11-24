Σύλλογοι της Premier League έχουν σχηματίσει ομάδες φροντίδας που ασχολούνται αποκλειστικά με την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύντροφοι των παικτών.

Έχει σημαντική δόση αλήθειας το «Happy wife, happy life», μια χαρούμενη σύντροφος χρειάζεται για μια χαρούμενη ζωή. Ειδικά όταν μιλάμε για τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή, που χρειάζεται να αισθάνεται ασφάλεια, να ξέρει πως οικογένειά του, που τόσα θυσιάζει για χάρη του, είναι καλά όπου βρίσκεται.

Κι αυτό οι σύλλογοι της Premier League το αντιμετωπίζουν με τη μέγιστη σοβαρότητα. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα έχουν σχηματίσει «ομάδες φροντίδας» - όπως τις αποκαλούν - στελεχωμένες με ειδικούς που είναι εκεί για να επιλύουν ό,τι πρόβλημα προκύπτει, να προσφέρουν στήριξη και βοήθεια. Αυτό αφορά κυρίως σε δυσαρεστημένες συζύγους ξένων παικτών, οι οποίες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην αγγλική πραγματικότητα. Και συχνά κάτι τέτοιο μπορεί να φέρει πίεση και αναστάτωση και στους παίκτες. Σε μερικές περιπτώσεις να οδηγήσει μέχρι και σε... τάσεις φυγής.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να αποδώσει τα αναμενόμενα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη γυναίκα του να δηλώνει πως «σκεφτόταν να σκοτώσει τον εαυτό της, επειδή νύχτωνε από τις 2 το μεσημέρι».

«Είναι δύσκολο να μετακομίζεις σε μια νέα χώρα. Το αντιμετωπίζουμε ως ένα μεγαλύτερο θέμα, όπου ένας παίκτης μπορεί να είναι χαρούμενος στην ομάδα, αλλά η σύντροφός του όχι και αυτό μπορεί να τον κάνει να θέλω να φύγει, το οποίο ενδέχεται να είναι καταστροφικό για τον σύλλογο», δήλωσε επί του θέματος στο ESPN ο «ειδικός φροντίδας», Ούγκο Σχέκτερ.

Το σίγουρο είναι πως η Premier League και οι ομάδες της σηκώνουν κάθε πέτρα που μπορούν, προκειμένου να διασφαλίσουν πως οι ποδοσφαιριστές τους είναι απόλυτα επικεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο.