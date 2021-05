Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής (2/5, 18:30) τη Λίβερπουλ για την 34η αγωνιστική της Premier League, ωστόσο εξαγριωμένοι οπαδοί της μπήκαν στο «Ολντ Τράφορντ» δύο ώρες πριν την έναρξη του ματς και διαδήλωσαν κόντρα στην ιδιοκτησία της ομάδας.

Αποδέκτης της διαμαρτυρίας η οικογένεια Γκλέιζερ, η οποία αρχικά έβαλε τη Γιουνάιτεντ στην European Super League. Νωρίτερα με καπνογόνα επιχείρησαν να μπλοκάρουν την είσοδο της αποστολής της ομάδας στο ξενοδοχείο.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκερ είχε υποστηρίξει το δικαίωμα τους για διαμαρτυρία, αλλά ζήτησε από τους οπαδούς να το κάνουν ειρηνικά. Σύμφωνα με την Independent η διεξαγωγή της αναμέτρησης δεν διατρέχει κίνδυνο με τα τωρινά δεδομένα.

Wow, hundreds of fans have got onto the pitch at Old Trafford, they’re protesting against the ownership of the club. #MUFC pic.twitter.com/izEkC2LLr2

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) May 2, 2021