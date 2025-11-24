Σύμφωνα με το Sky Sports, η Λίβερπουλ σκέφτεται πολύ σοβαρά να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του εξτρέμ της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο, τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Μετά από ένα τρελό μεταγραφικό καλοκαίρι, η Λίβερπουλ παραμένει παγιδευμένη στον... λαβύρινθό της φέτος, αλλά η FSG, η ιδιοκτησία της δηλαδή, δεν «χαμπαριάζει» και θέλει να ενισχύσει περισσότερο το ρόστερ της ομάδας. Ακόμα κι αν αυτό δείχνει να είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο Άρνε Σλοτ, μιας και - με εξαίρεση τον Εκιτικέ ίσως - δεν έχει καταφέρει να ενσωματώσει με τον καλύτερο τρόπο τους υπόλοιπους νεοαποκτηθέντες, όπως ο Ίσακ και ο Βιρτς.

Πάντως, ίσως χρειαστεί να το κάνει σύντομα και με τον Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος έχει... γυαλίσει για τα καλά στους Reds. Μάλιστα, όπως μετέδωσε το γερμανικό Sky Sports, η Λίβερπουλ εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να τον κάνει δικό της όχι το καλοκαίρι αλλά τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Ο εξτρέμ της Μπόρνμουθ είναι περιζήτητος μεταξύ των «γιγάντων» της Premier League, αφού τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Τότεναμ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εκείνον, και για αυτό η Πρωταθλήτρια θέλει να κινηθεί γρήγορα για να κλείσει το deal.

Ένα σχετικά απλό deal αφού ο 25χρονος δεσμεύεται, μεν, με συμβόλαιο έως το 2030 αλλά έχει ρήτρα ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Η Λίβερπουλ χρειάζεται απλά να συμφωνήσει μαζί του και έπειτα να... πατήσει το κουμπί.

Ο Γκανέζος αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια και στα δύο «φτερά» της επίθεσης και έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις από την αρχή της προηγούμενης σεζόν, από όταν και μετράει 17 γκολ και 9 ασίστ σε 48 εμφανίσεις στην Premier League. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως, ακόμα κι αν ντυθεί στα «κόκκινα», θα ενσωματωθεί στη Λίβερπουλ μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την εθνική του ομάδα στο Copa Africa (21/12-18/01).

Έτσι, η Μπόρνμουθ κινδυνεύει πολύ σοβαρά να χάσει μεσούσης της σεζόν τον πιο σημαντικό της ποδοσφαιριστή, ενώ το καλοκαίρι αποχαιρέτησε και τους Χάουσεν, Ζαμπαρνί, Κέπα και Κέρκεζ.