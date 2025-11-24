Ξεκινά η διαδικασία διεκδίκησης αποζημιώσεων από τη European Super League, που εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

H European Super League ενεργοποίησε τη διαδικασία για την απίθανη αγωγή που θα καταθέσει κατά της UEFA, στο πλαίσιο της διεκδίκησης αποζημιώσεων για ζημίες και βλάβες. Πρόκειται για ένα βήμα που είχε ήδη προαναγγείλει ο Φλορεντίνο Πέρεθ κατά τη διάρκεια της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης. Μία ημέρα αργότερα, η εταιρεία A22 εξέδωσε ανακοίνωση με τα βασικά σημεία και τα κίνητρα της διεκδίκησης.

«Η A22 Sports Management (“A22”) ανακοινώνει ότι στις 21 Νοεμβρίου 2025 άρχισε τις υποχρεωτικές διαδικασίες, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, που προηγούνται της έναρξης μιας νομικής διαδικασίας κατά της UEFA, ζητώντας αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη λόγω της κατάχρησης από πλευράς UEFA της δεσπόζουσας μονοπωλιακής θέσης της ως διαχειρίστριας των διασυνοριακών διοργανώσεων ποδοσφαίρου συλλόγων στην Ευρώπη», αναφέρει το πρώτο μέρος της ανακοίνωσης.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, η Μεγάλη Σύνθεση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η UEFA καταχράστηκε τη δεσπόζουσα μονοπωλιακή θέση της στην αγορά των διασυνοριακών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων συλλόγων, παραβιάζοντας το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο απαίτησε από την UEFA να ανοίξει την αγορά σε εξωτερικούς διοργανωτές όπως η A22», συνεχίζει η ανακοίνωση.



Παρά τις ξεκάθαρες αποφάσεις τριών διαφορετικών ευρωπαϊκών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός ισπανικού εφετείου, η UEFA εξακολουθεί να διατηρεί κανονισμούς και πρακτικές που αντιβαίνουν άμεσα στις δικαστικές αποφάσεις. Σε αυτούς περιλαμβάνονται νέοι κανονισμοί που εισήχθησαν το 2024, μετά τη ιστορική απόφαση του ΔΕΕ. Με την αμφισβήτηση αυτών των δικαστικών αποφάσεων, η UEFA βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σημαντικές απαιτήσεις αποζημιώσεων από συλλόγους και από την A22», προσθέτει.

Οι διαπραγματεύσεις του 2025 με την UEFA

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει τα βήματα που οδήγησαν στην ενεργοποίηση μιας αγωγής που, σύμφωνα με πηγές της Ρεάλ Μαδρίτης, εκτιμάται πως θα φτάσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, πιθανότατα μεταξύ 4 - 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Τον Δεκέμβριο του 2024, η A22 ζήτησε από την UEFA την αναγνώριση της Ενοποιημένης Λίγκας, της πρότασής της για νέες πανευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη συνέχεια, η A22 διεξήγαγε διαπραγματεύσεις καλής πίστης με την UEFA για επτά μήνες (από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025) με στόχο μια συνολική και συνεργατική λύση στις υφιστάμενες διαφορές.

Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η A22 προχώρησε σε σημαντικές παραχωρήσεις για να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στην πρόταση της Ενοποιημένης Λίγκας και τις υφιστάμενες διοργανώσεις της UEFA. Οι προτάσεις της A22 επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: βελτιωμένο format, εκσυγχρονισμένη διακυβέρνηση και εφαρμογή της πλατφόρμας streaming Unify, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν μεγαλύτερη προσιτότητα και κορυφαία τεχνολογία θέασης από το σπίτι.

Παρά αυτές τις σημαντικές υποχωρήσεις, δεν επετεύχθη συμφωνία. Ως εκ τούτου, το μόνο ενδεδειγμένο επόμενο βήμα είναι η διεκδίκηση αποζημίωσης για τις ζημίες που υπέστη η A22 από τη συνεχιζόμενη παράνομη συμπεριφορά της UEFA», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η στάση της Ρεάλ

«Η Super League είναι απαραίτητη. Σε χρόνο ρεκόρ καταρρίψαμε ένα μονοπώλιο 60 ετών. Κανείς δεν μπορεί να μας τιμωρήσει επειδή εργαζόμαστε για το μέλλον μας. Ζητάμε αποζημίωση και προχωράμε στην οργάνωση της διοργάνωσης», τόνισε χθες (23/11) στη συνέλευση των μετόχων του συλλόγου ο πρόεδρος της Ρεάλ Φλορεντίνο Πέρεθ δίνοντας το στίγμα των επόμενων ενεργειών. Το δικαστικό σκέλος αναμένεται να χρειαστεί έως 18 μήνες, ενώ η A22 τονίζει ότι δεν κλείνει τις γέφυρες επικοινωνίας με την UEFA, αν και θεωρεί ότι αυτό είναι πλέον απίθανο χωρίς εξωτερική πίεση από τις ίδιες τις ομάδες.

