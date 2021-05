Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαδηλώνουν έξω από το «Ολντ Τράφορντ», λίγη ώρα μετά την εισβολή μερίδας τους στον αγωνιστικό χώρο που είχε ως αποτέλεσμα να μετατεθεί επ’ αόριστον η ώρα έναρξης του ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, δεν περιορίστηκαν απλά στο «Glazers Out». Αρκετοί από τους υποστηρικτές των Κόκκινων Διαβόλων προέβησαν σε εμετικά συνθήματα στη διάρκεια των διαμαρτυριών τους, με απειλές θανάτου προς τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζόελ Γκλέιζερ.

«Θα πεθάνει, θα πεθάνει, ο Τζόελ Γκλέιζερ θα πεθάνει, πώς θα τον σκοτώσουμε δεν το ξέρω, θα τον σφάξω από το κεφάλι ως τα νύχια» τραγουδούσαν ρυθμικά ορισμένοι από τους φαν της ομάδας.

“He’s gonna die, he’s gonna die, Joel Glazer’s gonna die, how we’ll kill him I don’t know, cut him up from head to toe” ...... seems a bit extreme? #MUFC #ManUnited #OldTrafford #Protest pic.twitter.com/SDrV7S3bWv

