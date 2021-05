Τούχελ για Πούλισικ και Αζάρ: «Αφού πήρε το νούμερό του, ας το συνηθίσει»! (vid)

Με τον Μάουντ να μετατοπίζεται πλέον στη μεσαία γραμμή και τον Πούλισικ ν' αποκτά πιο ελεύθερο ρόλο στο παιχνίδι της Τσέλσι, ο Captain America βλέπει όλο και περισσότερο ν' αποκαλείται ... νέος Αζάρ, κάτι που «φούντωσε» και λόγω των φετινών ημιτελικών του Champions League.

Ο Τόμας Τούχελ ρωτήθηκε γι' αυτό στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Φούλαμ και τόνισε: «Αφού πήρε το νούμερό του στη φανέλα, ας το συνηθίσει! Έχει κι εκείνος ευθύνη για όλες αυτές τις συγκρίσεις.

Χαίρομαι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε αυτό το σημείο της σεζόν, έχει αυτοπεποίθηση και αισθάνεται ελευθερία στο γήπεδο».

"He took his number, now he has to deal with it!"

Tuchel has no sympathy for Christian Pulisic pic.twitter.com/S9bA0y9Alp

— Hayters TV (@HaytersTV) April 30, 2021