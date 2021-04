Ο κόουτς του συλλόγου του Άμστερνταμ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νικών σε επίπεδο πρωταθλήματος με το κλαμπ φτάνοντας στο 78% και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μέχρι και το 2023, συνεχίζοντας τον κοινό τους δρόμο με στόχο τις μεγάλες επιτυχίες.

Ο Τεν Χαγκ φυσικά ήταν ο πρωτεργάτης εκείνης της τρομερής πορείας της απίστευτης φουρνιάς του Άγιαξ το 2019 φτάνοντας ένα δευτερόλεπτο μακριά από τον μεγάλο τελικό της Μαδρίτης, ενώ, στα εγχώρια η ομάδα παραμένει η απόλυτα ισχυρή δύναμη.

78% - Erik ten Hag has won 78 percent of his league games as Ajax manager, the highest percentage of any manager at one club (min. 100 games) in Eredivisie history. Undisputed. pic.twitter.com/juwcTnmn1V

— OptaJohan (@OptaJohan) April 30, 2021