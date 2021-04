Εικόνες σήμα-κατατεθέν του αγγλικού ποδοσφαίρου, που είχαν όμως ξεχαστεί εν μέσω πανδημίας, έλαβαν χώρα στο «Γουέμπλεϊ» και τον τελικό μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ. Περίπου 8.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων έδωσαν το παρών στις εξέδρες του ιστορικού γηπέδου, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Νησί από το ξέσπασμα της πανδημίας και τον Μάρτιο του 2020.

Παροδικό άνοιγμα των γηπέδων είχε σημειωθεί και τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά τότε η επιστροφή του κόσμου ήταν μερική και αφορούσε μόνο τους φίλους των γηπεδούχων.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλοι των Πολιτών και των Σπερς δημιούργησαν γιορτινή ατμόσφαιρα κι έδωσαν το… σύνθημα για τελικούς με κοινό στις εξέδρες, με το όριο να ενδέχεται να αυξηθεί στους 20.000 για τον τελικό Τσέλσι-Λέστερ του Κυπέλλου Αγγλίας.

Things you love to see #EFL | @SpursOfficial pic.twitter.com/uNhvFwm4di

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) April 25, 2021