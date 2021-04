Η «σκόνη» της European Super League κάθισε, αλλά η αποστροφή των οπαδών των αγγλικών ομάδων προς τους ιδιοκτήτες μοιάζει με δρόμο χωρίς γυρισμό. Ιδιαίτερα στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, το κλίμα παραμένει βαρύ και οι φίλοι των δύο ομάδων εκφράζουν με κάθε τρόπο την επιθυμία τους να αποτελέσουν παρελθόν από την κεφαλή του κλαμπ η οικογένεια Γκλέιζερ και η Fenway Sports Group και ο Τζον Χένρι αντίστοιχα.

Οι οπαδοί των δύο γιγάντων του Νησιού έστησαν το δικό τους πεδίο διαμαρτυρίας, με αυτούς των Κόκκινων Διαβόλων να διαδηλώνουν μαζικά έξω από το «Ολντ Τράφορντ», λίγες μέρες από το «ντου» που πραγματοποίησαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Πανό «GlazersOut», υβριστικά και μη συνθήματα, έδωσαν τον τόνο της «επανάστασης» του κόσμου προς τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες, την ίδια ώρα που μερίδα φίλων των Reds έστειλαν αντίστοιχο μήνυμα με πανό «FSG» έξω από το Άνφιλντ.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες και βίντεο από τις διαδηλώσεις:

At least 3,000 here now at the #GlazersOut protest at Old Trafford. Flares, banner, and chants of the United greats are still going one hour in. pic.twitter.com/b3MZpbl95K — Mike Parrott (@MikeParrott_) April 24, 2021

Man Utd fans are telling the Glazers exactly how they feel MEN pic.twitter.com/eefOe2PEHD — Mirror Football (@MirrorFootball) April 24, 2021

Man United fans are making their voices heard during protests at Old Trafford pic.twitter.com/UN1mDEYCKw — ESPN FC (@ESPNFC) April 24, 2021

All very low key outside Anfield for now with a small group gathered in protest against the ownership of the club pic.twitter.com/IX95bRCFyc — Matt Critchley (@MattCritchley1) April 24, 2021

Someone is happy pic.twitter.com/rIVrlUFj4s — Matt Critchley (@MattCritchley1) April 24, 2021

