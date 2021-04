Η Λίβερπουλ μπήκε ορεξάτη στο ματς, θέλοντας να επιβάλει από νωρίς το ρυθμό της και να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Αυτό δεν άργησε να έρθει καθώς μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σαλάχ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας, κατέβασε με ωραίο τρόπο την μπάλα, μετά από σέντρα του Μανέ, και με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Ντουμπράβκα για το 1-0!

Με αυτό το γκολ ο Σαλάχ έγραψε ιστορία, με τη φανέλα των «Reds», καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης του συλλόγου που σκοράρει 20+ τέρματα σε τρεις διαφορετικές σεζόν στην Premier League. Μόνο πέρυσι έμεινε στα 19 γκολ ο 28χρονος Αιγύπτιος επιθετικός. Βέβαια, εξίσου σημαντικό γκολ ήταν και για τον σύλλογο, καθώς για πρώτη φορά μετά τις 27 Δεκεμβρίου του 2020, οι πρωταθλητές Αγγλίας σκόραραν πρώτοι γκολ, καθώς το 1-0 ως σκορ είχε να εμφανιστεί από εκείνη την αναμέτρηση κόντρα στη Γουέστ Μπρομ, που τελικά ολοκληρώθηκε στο 1-1.

2017/18 |

2018/19 |

2019/20 |

2020/21 | @MoSalah is the first player in our history to score 20+ in three @premierleague seasons pic.twitter.com/GkvZUCW0pi

— Liverpool FC (@LFC) April 24, 2021