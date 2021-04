Για πάνω από τρία χρόνια είχε ταυτιστεί στη συνείδηση του κοινού με «απόρθητο κάστρο». Το «Άνφιλντ» έγινε συνώνυμο της επιστροφής της Λίβερπουλ στις δόξες, της εκπληκτικής υπέρ-ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, του DNA των Reds που είχε ως σήμα-κατατεθέν την άρνηση για την ήττα. Όλα αυτά, όμως, αποτελούν μακρινό παρελθόν, αφού στο 2021 οι πρωταθλητές συνεχίζουν να «γκρεμίζουν» το φρούριο τους και κάθε νέα απώλεια βαθμών είναι κι ένα ακόμη λιθαράκι που αφαιρείται. Μετά τη σύντομη παρένθεση κόντρα στην Άστον Βίλα, η Λίβερπουλ στραβοπάτησε ξανά, αφού «αυτοκτόνησε» κόντρα στη Νιούκαστλ στο 90+6’ κι ενώ στο 90+2’ την είχε γλιτώσει το VAR.

Έτσι, έμεινε στον πενιχρό απολογισμό εντός έδρας για το 2021 των 5 βαθμών από τους συνολικά 27, έχοντας καταγράψει 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 6 ήττες. Πλέον, όμως, η τραγική πορεία στο «Άνφιλντ» δεν «διαβάζεται» απλά ως κοντράστ στην απίθανη τριετία του αήττητου σερί, αλλά κι ως μία από τις χειρότερες έδρες του 2021 σε ολόκληρο το Νησί!

Συγκεκριμένα, από τις 92 ομάδες των τεσσάρων επαγγελματικών κατηγοριών, μόνο η Φούλαμ έχει συγκεντρώσει λιγότερους εντός έδρας βαθμούς από τον Ιανουάριο (4).

Liverpool have collected just five points (out of a possible 27) at home in the Premier League in 2021, only Fulham have picked up fewer (4) among all 92 teams in England's top four divisions.

0.44 points/game at Anfield in 2021. pic.twitter.com/VA07TJfUe3

