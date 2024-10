Το ντεμπούτο του Βίτεσλαβ Γιάρος στη Λίβερπουλ ήταν υπόθεση επτά ετών, διάρκειας δέκα λεπτών και... ουδείς ξέρει αν θα έχει συνέχεια! Αυτός είναι ο κίπερ-έκπληξη που αντικατέστησε τον τραυματία Άλισον κόντρα στην Πάλας.

Η Λίβερπουλ απέδρασε με το τρίποντο από την πάντα ζόρικη έδρα της Κρίσταλ Πάλας (0-1) κι ο Άρνε Σλοτ έγραψε ιστορία, σφραγίζοντας το καλύτερο ξεκίνημα προπονητή των Reds όλων των εποχών με εννέα νίκες στα πρώτα του δέκα παιχνίδια!

Ήταν μια νίκη για την οποία οι Reds τα... χρειάστηκαν, περιμένοντας με αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης κι όλα αυτά χωρίς τον «κέρβερό» τους, Άλισον, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο 79ο λεπτό.

Μέχρι πρότινος, τη θέση του Βραζιλιάνου-αδιαμφισβήτητου Νο1 στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ θα έπαιρνε ο αξιόπιστος Κούιβιν Κέλεχερ. Αυτή τη φορά, όμως, κάτω από την εστία βρέθηκε μια άγνωστη για το ευρύ κοινό φιγούρα, ονόματι Βίτεσλαβ Γιάρος.

Σε μια από τις ελάχιστες φορές που συμπεριλήφθηκε έστω στην αποστολή των Reds, ο 23χρονος ύψους 1,90 κίπερ από την Τσεχία έμελλε να λάβει το βάπτισμα του πυρός, σε έναν σύλλογο στον οποίο ανήκει εδώ και επτά χρόνια!

Με τον Άλισον να μην μπορεί να συνεχίσει και τον Κέλεχερ εκτός λόγω ίωσης, ο Τσέχος ήταν αυτός που κλήθηκε να υπεραπιστεί το εύθραστο 1-0 στα τελευταία λεπτά και εκτέλεσε με επιτυχία την αποστολή του:

Ανταποκρίθηκε σταθερά στις περιπτώσεις που τον είχε ανάγκη η ομάδα του, τον βοήθησε και η καλή λειτουργία και κυκλοφορία της μπάλας από την άμυνα του στα τελευταία λεπτά, κι έτσι... τέλος καλό όλα καλά, με κέρδος τo πρώτο... clean sheet στην πρώτη του εμφάνιση στην Premier League!

Το δεκάλεπτο (και κάτι) ντεμπούτο του Γιάρος ομολογουμένως ήρθε εκτός προγράμματος και κατόπιν συγκυριών. Ωστόσο, η παρουσία του στο ρόστερ μόνο προϊόν τυχαιότητας δεν είναι. Ο ανερχόμενος κίπερ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά prospects της Λίβερπουλ από το 2017, όταν και τον ενέταξε στην Ακαδημία της από τη Σλάβια Πράγας.

Το 2019 ήταν βασικό μέλος στην ομάδα των Νέων που κέρδισε το αντίστοιχο FA Cup κα στη συνέχεια υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ακολουθώντας έκτοτε τον δρόμο των διαδοχικών δανεισμών: κατά σειρά σε Σεντ Πάτρικς, Νοτς Κάουντι, Στόκπορτ και Στουρμ Γκρατς.

Congrats to Vitezslav Jaros on making his Premier League debut for Liverpool today. Our supporters’ Player of the Year from 2021 continues to build his excellent career! #StPatsFC pic.twitter.com/6WLWDAqkMS