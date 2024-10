Η Λίβερπουλ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας και ο Άρνε Σλοτ έγινε μόλις ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου που ξεκινάει με εννέα νίκες στα πρώτα δέκα του παιχνίδια στον πάγκο των «κόκκινων».

Μια ακόμη νίκη για τη Λίβερπουλ. Αν και τα χρειάστηκε, η Λίβερπουλ κατάφερε να περάσει και από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας και να επικρατήσει με 1-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Premier League, παραμένοντας με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Για την ομάδα του Άρνε Σλοτ αυτή ήταν η ένατη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, μετρώντας μόλις μια ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Άνφιλντ». Με το διπλό στο «Σέλχαστ Παρκ», ο Σλοτ έγινε μόλις ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Λίβερπουλ που ξεκινάει το ταξίδι του με τους «κόκκινους» με εννιά νίκες στα πρώτα δέκα παιχνίδια της σεζόν.

Ούτε καν ο προκάτοχος του, Γιούργκεν Κλοπ, τα είχε καταφέρει, καθώς ο Γερμανός είχε ξεκινήσει την περιπέτεια του στη Λίβερπουλ με έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και μια ήττα στα πρώτα δέκα παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου.

9 – Arne Slot is the first Liverpool manager to win as many as nine of his first 10 games in charge of the club. Machine. pic.twitter.com/uDqxzYg4XA