Η κατακραυγή για τις δυνάμεις του Big-6 στην Αγγλία συνεχίζεται μετά την επισημοποίηση της European Super League και η αναμέτρηση της Λίβερπουλ στην έδρα της Λιντς ήταν αναμενόμενο ότι θα βγάλει τους οπαδούς στους δρόμους.

Χιλιάδες υποστηρικτές του αγγλικού ποδοσφαίρου έδωσαν δυναμικό παρών έξω από το «Elland Road» λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στήνοντας το δικό τους πεδίο διαμαρτυρίας, ενώ, μάλιστα, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να καίνε φανέλες των Reds και ένα αεροσκάφος πέταξε πάνω από το γήπεδο με το μήνυμα «Saynotosuperleague» (πείτε όχι στη Super League)!

Fans burned a Liverpool shirt outside Elland Road as a plane flew past with the message #saynotosuperleague pic.twitter.com/7I1OvDAD4Y

Τα πανό «RIP Λίβερπουλ» ήταν και πάλι εκεί, με το κυρίαρχο σύνθημα των οπαδών να είναι το «Γ@@@ τη Super League», το οποίο και ακολουθούσε η φράση «έξι άπληστοι μπ@@@ρδοι», αναφορικά με τους ιδιοκτήτες των Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τότεναμ που συναίνεσαν στην απόσχισή τους για χάρη μιας κλειστής λίγκας.

Hundreds of fans protesting outside Elland Road. ‘F*** the Super League’ is the chant. Followed by ‘six greedy bastards.’ #LFC #LUFC pic.twitter.com/CVrntEeKjV

— James Pearce (@JamesPearceLFC) April 19, 2021