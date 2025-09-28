Δύο ίδιες φάσεις, δύο διαφορετικές αποφάσεις: Τι συνέβη στο Ατλέτικο - Ρεάλ και Τσέλσι - Μπράιτον;

Δύο ίδιες φάσεις έγιναν χθες στο Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι - Μπράιτον με τους διαιτητές όμως να λαμβάνουν διαφορετικές αποφάσεις.

Δυο πανομοιότυπες φάσεις σημειώθηκαν στους χθεσινοβραδινούς αγώνες σε Αγγλία (Τσέλσι - Μπράιτον) και Ισπανία (Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρέαλ Μαδρίτης) με τους διαιτητές των δύο αναμετρήσεων όμως να λαμβάνουν δύο τελείως διαφορετικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα της Τσέλσι κόντρα στη Μπράιτον, ο αμυντικός των Λονδρέζων, Μάλο Γκουστό στο 87ο λεπτό στη προσπάθεια του να απομακρύνει τη μπάλα από τη μικρή περιοχή του Σάντσεζ βρίσκει με το πόδι του το κεφάλι του επιθετικού των «γλάρων» Ντάνι Γουέλμπεκ. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Σιμόν Χούπερ δεν καταλόγισε παράβαση στο Γάλλο οπισθοφύλακα, δηλαδή πέναλτι και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

pic.twitter.com/m6dw0uzFqs

— FPL Caniggia 🇭🇷 (@FplCafe) September 27, 2025

Αντιθέτως, στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Ρεάλ ο Αρντά Γκιουλέρ στο 50ο λεπτό στη προσπάθεια του να απομακρύνει τη μπάλα από τη μικρή περιοχή της βασίλισσας βρίσκει με το πόδι του τον επιθετικό των «ροχιμπλάνκος» Νίκο Γκονζάλεζ και ο διαιτητής του αγώνα Αλμπερόλα Ρόχας καταλογίζει αμέσως τη παράβαση δίνοντας πέναλτι στην Ατλέτικο και κίτρινη κάρτα στο νεαρό μέσο των «μερένχες».



pic.twitter.com/JjfgWTMNO3