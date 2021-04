Ήταν εκτεθειμένος ο Ντιόγκο Ζότα; Τυπικά ναι. Έστω και για μισό χιλιοστό, όπως αποφάνθηκε η τεχνολογία, έστω κι αν ακόμη και η διαγράμμιση με μπλε και κόκκινο χρώμα προκαλεί διχογνωμίες. Είναι, όμως, φάση που αντιπροσωπεύει το πνεύμα του κανονισμού για το οφσάιντ; Αυτό το ερώτημα απασχολεί όλο και περισσότερο το Νησί και όχι μόνο, μετά το νέο ακυρωθέν γκολ σε βάρος της Λίβερπουλ, σε μια από τις πιο οριακές φάσεις της φετινής σεζόν.

Το σκηνικό έλαβε χώρα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μπόμπι Φιρμίνο να ισοφαρίζει την Άστον Βίλα στην εξέλιξη της ροής του ματς. Ωστόσο, το VAR γύρισε πίσω τη φάση, έβγαλε μοιρογνωμόνια και ακύρωσε το 1-1, προκαλώντας απορίες για τη χρήση του σε τόσο ακραίες περιπτώσεις.

Δείτε τη φάση:

The VAR offside call that disallowed Liverpool's goal. Has the VAR drawn the line from Jota's elbow? pic.twitter.com/K8CdCmaOyb — MailOnline Sport (@MailSport) April 10, 2021

I’m sorry, but VAR gets more ridiculous by the day. How on earth can they say with any confidence that that is offside? Same as last night’s disallowed goal. Ridiculous. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 10, 2021

Seriously, what is the point? pic.twitter.com/YH1AsuwzDl — Joel Rabinowitz (@joel_archie) April 10, 2021