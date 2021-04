Κόβασιτς σε διαιτητή: «Ντροπή σου, είσαι ο χειρότερος» (vid)

Η Γουέστ Μπρομ αποδεικνύεται… κακός δαίμονας για την Τσ​έλσι, αφού μετά το 3-3 του πρώτου γύρου, έκανε παρέλαση στο «Στάμφορντ Μπριτζ» φτάνοντας σε ένα σπουδαίο διπλό (2-5). Βέβαια, καθοριστική ήταν η αποβολή του Τιάγκο Σίλβα στο 29', καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Ο συμπαίκτης του, Ματέο Κόβασιτς δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από τις διαιτητικές αποφάσεις του Ντέιβιντ Κουτ, τον οποίο δεν δίστασε να χαρακτηρίσει και τον χειρότερο ρέφερι. Συγκεκριμένα, όταν ο Κουτ του έδειξε την κίτρινη κάρτα στο 66' γύρισε προς το μέρος του και του εξέφρασε τα παράπονά του.

«Ντροπή σου, είσαι ο χειρότερος διαιτητής», είπε χαρακτηριστικά στον Κουτ ο 26χρονος μέσος των «μπλε».

"Shame on you. Yeah, yeah, well done. Worst ref ever."

Mateo Kovacic isn't best pleased with the referee's decision to award a foul there.

— Adam Newson (@AdamNewson) April 3, 2021