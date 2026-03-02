Όλοι οι αγώνες της Κυριακής στη Premier league έληξαν με το ίδιο σκορ!

Ένα παράδοξο στατιστικό σημειώθηκε στους χθεσινούς αγώνες της Premier League, καθώς και οι 4 αναμετρήσεις που διεξήχθησαν έληξαν με το ίδιο σκορ.

Τη Κυριακή (01/03) ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική της Premier League με 4 αναμετρήσεις, το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας, το Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ, το Φούλαμ - Τότεναμ και το Άρσεναλ - Τσέλσι, οι οποίες, συμπτωματικά, έληξαν όλες με το ίδιο ακριβώς σκορ.

Αναλυτικότερα, και οι τέσσερις χθεσινοί αγώνες ολοκληρώθηκαν με σκορ 2-1 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας, ενώ σε δύο από αυτούς (το Μάντσεστερ - Παλας και το Τσέλσι - Άρσεναλ) οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς τόσο ο αμυντικός της Πάλας, Λακρουά, όσο και ο εξτρέμ της Τσέλσι, Πέδρο Νέτο, δέχτηκαν κόκκινη κάρτα.

Μάλιστα σύμφωνα με την Opta, χθες ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, που όλα τα σκορ των αγώνων ήταν τα ίδια σε μια μέρα που διεξήχθησαν τέσσερις ή παραπάνω αγώνες.

