Γκουαρδιόλα: «Απίθανο που δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι»! (vid)

Ο Καταλανός προπονητής ξεκαθάρισε ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν ασχολείται δημόσια με διαιτητικές αποφάσεις, αλλά αυτό που είδε το βράδυ της Τετάρτης στο ματς με τους «αγίους» τον έκανε έξω φρενών.

Στο πρώτο ημίχρονο και με το σκορ στο 1-1 ο Φόντεν ανατρέπεται πεντακάθαρα από τον ΜακΚάρθι και ο VAR δεν ενημέρωσε ποτέ τον διαιτητή για την παράβαση!

«Ξέρετε ότι τόσα χρόνια δεν έχω παραπονεθεί ποτέ για τη διαιτησία, όμως αυτό που είδαμε ήταν απίθανο! Απίθανο! Μπορεί ο διαιτητής να μην το είδε, αλλά υπάρχει ο VAR! Γι' αυτό υπάρχουν οι VAR!

Να το ξαναείδε και να μην το είπε για να το δώσει ο διαιτητής; Εκείνη τη στιγμή το σκορ ήταν 1-1 και μπορεί να νικήσαμε 5-2, αλλά δεν καταλαβαίνω...» είπε ο Πεπ.

Ok so here’s the video of Foden with an open goal, and Southampton’s GK wiping him out

This was not given as a penalty

What is VAR for? pic.twitter.com/EWzQvzAWpB

