Ανρί: «Θέλω να παίξω ξανά στην Άρσεναλ, αλλά δεν γίνεται»

Ο Γάλλος πρώην επιθετικός της Άρσεναλ εδώ και μερικά χρόνια βρίσκεται στον χώρο της προπονητικής. Βέβαια, είναι ακόμα στα πρώτα του βήματα γι' αυτό και δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάτι το εξαιρετικό στο συγκεκριμένο επίπεδο.

Πάντως, σε συνέντευξή του δεν έκρυψε πως όνειρο του είναι να κάτσει στον πάγκο της Άρσεναλ αλλά και της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, η αγάπη του για τους «κανονιέρηδες» είναι τόσο μεγάλη που αν μπορούσε να βάλει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να αγωνιστεί θα το έκανε για την βοηθήσει.

«Αν με ρωτάτε για το αν ονειρεύομαι, τότε πρέπει να σας πω πως ονειρεύομαι. Εννοείται πως θα ήθελε μια μέρα να προπονήσω την Άρσεναλ. Εννοείται πως θα ήθελα να κάτσω και στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Όταν όμως δεν ονειρεύεσαι είσαι ξύπνιος και αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα», τόνισε ο πρώην τεχνικός της Μονακό.

Ναι, θα ήθελα να παίξω ξανά στην Άρσεναλ ακόμα και τώρα. Θέλω να αγωνιστώ ξανά σε αυτήν την ομάδα. Αλλά το γνωρίζω, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτήν την στιγμή, ακόμα μαθαίνω. Θέλω να τα πηγαίνω καλά σε όποια ομάδα και αν είμαι. Αν δεν είμαι επιτυχημένος, τότε ξέρω πως δεν θα μου δοθούν αυτές οι ευκαιρίες.

Κοιτάξτε, αν ρωτήσετε έναν φίλαθλο της Άρσεναλ, αν θα ήθελε να σκοράρει για την ομάδα του ή να την προπονήσει, θα απαντούσε θετικά. Για αυτό δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω. Αυτός είναι ο σύλλογος μου και είναι στο… αίμα μου αυτήν η ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Four Four Two.