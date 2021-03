Τότεναμ: Κέιν, Σον και Μπέιλ... δαγκώνουν! (pics & vids)

Ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος χάθηκε. Το Κύπελλο χάθηκε. Το Europa League δεν μπορεί ν' αποτελέσει ρεαλιστικό στόχο όσο κι αν τα εμπόδια μπορούν να χαρακτηριστούν τέτοια που με σοβαρότητα η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο θα μπορούσε να προχωρήσει αρκετά στην διοργάνωση.

Έχοντας φτάσει στον μεγάλο τελικό του LeagueCup, τα «σπιρούνια» έχουν τρομερή ευκαιρία να συνδυάσουν τη φετινή σεζόν με ένα τρόπαιο, ωστόσο, μετά και το 4-1 επί της Κρίσταλ Πάλας το βράδυ της Κυριακής, τη δεδομένη χρονική στιγμή όλα δείχνουν ότι τουλάχιστον επιθετικά η Τότεναμ ρολάρει καλύτερα από ποτέ για φέτος!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ουσιαστικά τον είχε προκαλέσει ανοιχτά. Είχε μιλήσει δημόσια για το θέμα της ετοιμότητας και της αγωνιστικής κατάστασης του Ουαλού σούπερ σταρ πριν από λίγο καιρό όταν ακόμα οι δυο τους φαίνονταν να μην μπορούν να τα βρουν για να βγει ωφελημένη η Τότεναμ από τη συνεργασία τους.

Κι όμως, ο Γκάρεθ Μπέιλ στα τελευταία παιχνίδια είναι ο ... πραγματικός του εαυτός. Αυτός που μπορεί να προσφέρει με ουσία στην ομάδα του, που σκοράρει, που βοηθάει στη δημιουργία και έχει πάρει σερί τις πρόσφατες αναμετρήσεις στα εγχώρια και το Europa League για να φανεί πλέον πολύ περισσότερο απ' ό,τι το έχει κάνει από την έναρξη της σεζόν.

Στα έξι πιο πρόσφατα ματς, τα δυο με την Γούλσφμπεργκερ στην Ευρώπη και τα ματς με τις Γουέστ Χαμ, Μπέρνλι, Φούλαμ και Κρίσταλ Πάλας στα εγχώρια, ο Γκάρεθ Μπέιλ έχει καταφέρει να μετρήξσει έξι τέρματα και τρεις ασίστ, έχοντας συμμετοχή στα γκολ σε όλες τις αναμετρήσεις πλην αυτής κόντρα στους «cottagers» που διεξήχθη στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

Σε απίστευτα επίπεδα κινούνται οι επιδόσεις του Χάρι Κέιν για τη φετινή σεζόν με όλη τη συμμετοχή που έχει στις προσπάθειες της ομάδας για το γκολ, αλλά και αυτά που πετυχαίνει εκείνος για να χαρίζει βαθμούς στα «σπιρούνια».

Ο διεθνής στράικερ σε 36 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχει 24 τέρματα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και 16 ασίστ, ενώ, σε επίπεδο πρωταθλήματος, σε 25 αναμετρήσεις έχει πετύχει 16 γκολ και έχει μετρήσει 13 ασίστ, τις περισσότερες από κάθε άλλο συνάδελφό του στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ακόμα πιο σημαντικά είναι τα όσα έχουν καταγραφεί για εκείνον την φετινή σεζόν, όντας ο μοναδικός με 30+ στα κομμάτια των τελικών προσπαθειών για γκολ, των ευκαιριών που έχει δημιουργήσει και των απομακρύνσεων που έχει στον λογαριασμό του!

Μπορεί ο Ζοσέ Μουρίνιο να έχει κατηγορηθεί για παθητικό παιχνίδι στις ομάδες που έχει εργαστεί, μπορεί αυτό να το έχει παρουσιάσει και στην Τότεναμ κατά διαστήματα, όμως, οι Λονδρέζοι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετά και το καρέ τερμάτων που πέτυχαν στο 4-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, έχουν φτάσει σε μια τρομερή επίδοση!

Καλή και χρυσή η ... καλοδουλεμένη μηχανή των γκολ της Μπάγερν Μονάχου υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, ωστόσο, μετά τους Βαυαρούς που έχουν σκοράρει 106 τέρματα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουν, η Τότεναμ έρχεται δεύτερη ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα κλαμπ των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

Τα «σπιρούνια» έφτασαν στην 100άρα με τα όσα κάνουν οι Μπέιλ, Κέιν και Σον στην ομάδα και ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν θα μπορούσε να μην πετάξει την μπηχτή του αμέσως μετά το παιχνίδι με την Πάλας, σχολιάζοντας πως: «Για ομάδα που παίζει αμυντικά καλά είναι...»!

”We have now scored 100 goals in the season which for a very defensive team, a very negative team is not bad at all."#THFC #COYS #TOTCRYpic.twitter.com/SPzmVxUSNR

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) March 8, 2021