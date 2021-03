Γκουαρδιόλα: «Δεν μένω για πάντα στη Σίτι, θέλω... ήλιο»! (vid)

Ο Καταλανός προπονητής μίλησε στο SkySports ενόψει και του μεγάλου ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ στο Etihad κι αφού ανέλυσε ξανά όλα τα θετικά που έχει η δουλειά στους «πολίτες» και η παρουσία του στο κλαμπ του Μάντσεστερ, ξεκαθάρισε πως υπάρχει κάτι που του λείπει πάρα πολύ.

«Ακούγεσαι σαν να θέλεις να μείνεις για πάντα...» του είπε η παρουσιάστρια, με τον Πεπ ν' απαντάει:

«Όχι, χρειάζομαι ήλιο»!

Άλλωστε και σε πρόσφατη συνέντευξη στον Ρίο Φέρντιναντ είχε αναφέρει ότι σιχαίνεται τον αγγλικό καιρό, ειδικά από τον Νοέμβρη μέχρι και τον Φλεβάρη. Όχι, βέβαια, πως έχει αρκετές μέρες ήλιο στο Νησί και τον υπόλοιπο χρόνο...

Pep Guardiola on staying at #ManCity forever: "Nope. I need the sun!" via @footballdaily pic.twitter.com/BXm67XEa67

