Πριν από λίγες ημέρες ο Γουέιν Ρούνεϊ είχε αναφέρει πως η EFL θα έπρεπε να παρέχει καλύτερες οδηγίες όσον αφορά τις διαμαρτυρίες, οι οποίες έχουν λάβει μέρος πριν την έναρξη όλων των αγώνων της Premier League και της Championship.

Με ανακοίνωσή της η ομάδα του Ρούνεϊ, γνωστοποίησε την απόφασή της να μην γονατίζει πλέον πριν τη σέντρα, καθώς όπως τόνισε η συμβολική χειρονομία του γονατίσματος δεν είναι αρκετή.

«Αποφασίστηκε, σε συλλογικό πλαίσιο, να μην γονατίζουμε πια. Αυτή η απόφαση ελήφθη, επειδή η συμβολική χειρονομία του γονατίσματος δεν είναι αρκετή. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και έχουμε δεσμευτεί να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Η Ντέρμπι Κάουντι είναι περήφανη που συνεχίζει το έργο της, πλάι σε πολλούς φανταστικούς οργανισμούς και άτομα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην τοπική κοινότητα, για να αγωνιστεί για ισότητα και διαφορετικότητα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στην κοινωνία.

Θα υποστηρίξουμε την καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης, παρέχοντας το ενοποιημένο μήνυμα του να στεκόμαστε όλοι, ο ένας δίπλα στον άλλο. Το να μη γονατίζουμε, δεν αλλάζει τη στάση του συλλόγου για όλες τις μορφές διακρίσεων. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο ανεκτό στη Ντέρμπι Κάουντι, αυτό είναι κατηγορηματικά σαφές. Ο σύλλογος θα υποστηρίξει ολόψυχα παίκτες και προσωπικό σε άλλους συλλόγους, που θέλουν ακόμα να γονατίσουν πριν από τους αγώνες, με αντίπαλο τη Ντέρμπι Κάουντι . Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

Supporting the fight against all forms of discrimination by delivering the unified message of standing together as one.#TakeAStand pic.twitter.com/v8o1YAI6C1

— Derby County (@dcfcofficial) March 6, 2021