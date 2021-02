Αντσελότι: Νίκη επί της Λίβερπουλ με πέντε διαφορετικές ομάδες!

Ο Ιταλός τεχνικός των «ζαχαρωτών» που άφησε στον πάγκο τους Κάλβερτ – Λιούιν και Άλαν παίζοντας με το μυαλό και τα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ στο ντέρμπι του Σαββάτου, κατάφερε να γίνει ο πρωτεργάτης της πολύ μεγάλης επιτυχίας της Έβερτον στην έδρα της συμπολίτισσάς της.

Πλέον, ο Αντσελότι έχει πανηγυρίσει νίκη απέναντι στην Λίβερπουλ με πέντε διαφορετικές ομάδες στην θητεία του στους πάγκους τα τελευταία 14 χρόνια!

Από το 2007 και την Μίλαν, με την οποία φυσικά έφτασε στην κατάκτηση του Champions League με τον θρίαμβο επί των «κόκκινων» στον τελικό της Αθήνας, συνέχισε ως κόουτς της Τσέλσι το 2009 και το 2010 να παίρνει θετικά αποτελέσματα απέναντι στο κλαμπ του λιμανιού.

Το 2014 πανηγύρισε δις κόντρα στη Λίβερπουλ ως τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, το 2018 και το 2019 το έκανε με την ιδιότητα του προπονητή της Νάπολι και το 2021 ήρθε το ιστορικό αποτέλεσμα της Έβερτον στο «Άνφιλντ».

