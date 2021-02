Η Λίβερπουλ έχει σχεδόν μια... ενδεκάδα τραυματίες (pic)

Η Λίβερπουλ όχι μόνο γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Λέστερ, αλλά ο Γιούργκεν Κλοπ είδε και τον Τζέιμς Μίλνερ να αποχωρεί αναγκαστικά από το γήπεδο.

Συγκεκριμένα, στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης με τις «αλεπούδες», ο 35χρονος άσος άφησε τη θέση του στον Τιάγκο. Ο Μίλνερ έγινε ο δέκατος τραυματίας παίκτης για τη Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή! Οι άλλοι εννέα είναι οι Κέλεχερ, Φαν Ντάικ, Γκόμες, Μάτιπ, Ζότα, Φαμπίνιο, Κεϊτά, Οριγκί και Ντέιβις.

Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των πρωταθλητών Αγγλίας, κάνουν λόγο για μυϊκό τραυματισμό.

Liverpool now have 10 players out injured:

Kelleher

Van Dijk

Gomez

Matip

Jota

Fabinho

Keita

Origi

Davies

Milner

4 more injuries since Liverpool last played against Manchester City last week.

— Watch LFC (@Watch_LFC) February 13, 2021