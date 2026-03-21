Αλλαγή στην ώρα έναρξης στο Μπράιτον - Λίβερπουλ: Ο λόγος της απόφασης
Μια μικρή αλλαγή στον προγραμματισμό της Premier League έγινε πριν από την αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Λίβερπουλ, καθώς η σέντρα του αγώνα μεταφέρθηκε για τις 14:45, αντί για την προγραμματισμένη ώρα, 14:30. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τη διοργανώτρια αρχή λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σε οδική αρτηρία κοντά στο γήπεδο των Γλάρων.
Το συμβάν αυτό προκάλεσε έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στους γύρω δρόμους, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των φιλάθλων στο «Amex».
Επομένως, για τη διευκόλυνση των φιλάθλων της η Premier League εφάρμοσε την τακτική της ολιγόλεπτης καθυστέρησης στο παιχνίδι της 31ης στροφής του πρωταθλήματος.
🚨 Kick-off has been delayed by 15 minutes due to a road traffic accident on the A27.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 21, 2026
