Αλλαγή στην ώρα έναρξης στο Μπράιτον - Λίβερπουλ: Ο λόγος της απόφασης

Η σέντρα του ματς ανάμεσα σε Μπράιτον και Λίβερπουλ καθυστέρησε 15 λεπτά εξαιτίας ενός περιστατικού λίγα μέτρα έξω από το «Άμεξ».

Μια μικρή αλλαγή στον προγραμματισμό της Premier League έγινε πριν από την αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Λίβερπουλ, καθώς η σέντρα του αγώνα μεταφέρθηκε για τις 14:45, αντί για την προγραμματισμένη ώρα, 14:30. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τη διοργανώτρια αρχή λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σε οδική αρτηρία κοντά στο γήπεδο των Γλάρων.

Το συμβάν αυτό προκάλεσε έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στους γύρω δρόμους, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των φιλάθλων στο «Amex».

Επομένως, για τη διευκόλυνση των φιλάθλων της η Premier League εφάρμοσε την τακτική της ολιγόλεπτης καθυστέρησης στο παιχνίδι της 31ης στροφής του πρωταθλήματος.