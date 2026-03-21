Με δύο γκολ του Γουέλμπεκ, η Μπράιτον επικράτησε 2-1 της Λίβερπουλ και την κράτησε πέμπτη στη βαθμολογία της Premier League.

Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη έμεινε η Λίβερπουλ, που ηττήθηκε 2-1 στο Μπράιτον από την τοπική ομάδα και παρέμεινε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Premier League, χάνοντας έδαφος για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Γλάρων, ο Ντάνι Γουέλμπεκ, που σημείωσε και τα δύο τέρματά τους, ανοίγοντας αρχικά το σκορ με κοντινή κεφαλιά στο 14'. Η ισοφάριση από πλευράς Κόκκινων ήρθε με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων, ο Κέρκεζ έκανε το 1-1 μέσα από την περιοχή.

Η ισορροπία παράμεινε μέχρι το 56'. Ο Μίντε έκανε την μπαλιά από τα αριστερά και βρήκε τον Χίνσελγουντ, που έστρωσε στον Γουέλμπεκ και ο 35χρονος στράικερ χτύπησε ξανά εξ επαφής, αποκαθιστώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Η Μπράιτον σπατάλησε στη συνέχεια ευκαιρίες για τρίτο γκολ, με το 2-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα και αν την ανεβάζει στην όγδοη θέση της βαθμολογίας. Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Μπάμπης Κωστούλας.