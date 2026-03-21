Μετά από απουσία σε δυο αναμετρήσεις, ο Μπάμπης Κωστούλας συμπεριλήφθηκε και πάλι στην αποστολή της Μπράιτον, στο πλαίσιο του παιχνιδιού με τη Λίβερπουλ στο «AMEX» (21/3, 14:30).

Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στις επιλογές του Φαμπιάν Χίρτσελερ, όχι όμως στο αρχικό σχήμα της ομάδας που θα παίξει για την 31η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Νησί.

Αντί του 18χρονου, ο Αυστριακός προπονητής προτίμησε τον Ντάνι Γουέλμπεκ για την κορυφή της επίθεσης των «Γλάρων», που γνωρίζουν καλά πόσο δύσκολο έργο έχουν απέναντι στην ομάδα του Άρνε Σλοτ. Στους έντεκα του Χίρτσελερ και ο «γερόλυκος» και ρέκορντμαν συμμετοχών στην Premier League, Τζέιμς Μίλνερ.

Η εντεκάδα της Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Φαν Χέκε, Βίφερ, Καντιόγλου, Γκρος, Μίλνερ, Γκόμες, Μίντε, Χίνσελχουντ και Γουέλμπεκ.