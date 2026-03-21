Κωστούλας: Επέστρεψε στην αποστολή της Μπράιτον για το ματς με Λίβερπουλ
Μετά από απουσία σε δυο αναμετρήσεις, ο Μπάμπης Κωστούλας συμπεριλήφθηκε και πάλι στην αποστολή της Μπράιτον, στο πλαίσιο του παιχνιδιού με τη Λίβερπουλ στο «AMEX» (21/3, 14:30).
Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στις επιλογές του Φαμπιάν Χίρτσελερ, όχι όμως στο αρχικό σχήμα της ομάδας που θα παίξει για την 31η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Νησί.
Δείτε ΕπίσηςΡεπόρτερ Μπράιτον: «Ρώτησα τον προπονητή του Κωστούλα γιατί τον άφησε εκτός και μου απάντησε»
Αντί του 18χρονου, ο Αυστριακός προπονητής προτίμησε τον Ντάνι Γουέλμπεκ για την κορυφή της επίθεσης των «Γλάρων», που γνωρίζουν καλά πόσο δύσκολο έργο έχουν απέναντι στην ομάδα του Άρνε Σλοτ. Στους έντεκα του Χίρτσελερ και ο «γερόλυκος» και ρέκορντμαν συμμετοχών στην Premier League, Τζέιμς Μίλνερ.
Η εντεκάδα της Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Φαν Χέκε, Βίφερ, Καντιόγλου, Γκρος, Μίλνερ, Γκόμες, Μίντε, Χίνσελχουντ και Γουέλμπεκ.
TEAM NEWS! 🚨 We're unchanged for #BHALIV... 👊 pic.twitter.com/vkh8DwPHz3— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 21, 2026
