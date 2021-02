Τα νούμερα του Μπέιλ με την Μπράιτον απογοητεύουν τον Μουρίνιο (pic)

Ο Ουαλός μεσοεπιθετικός πήρε την ευκαιρία του κόντρα στην Μπράιτον αλλά όπως αποδείχθηκε δεν την αξιοποίησε όπως θα έπρεπε. Ξεκίνησε στο βασικό σχήμα των «σπιρουνιών» αλλά βάσει της εικόνας του αντικαταστάθηκε έπειτα από μία ώρα παιχνιδιού.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είδε τον Μπέιλ πως δεν μπορούσε να προσφέρει αυτά που θα περίμενε ο ίδιος στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να τον αποσύρει στον πάγκο.

Τα νούμερα του 31χρονου άσου μιλάνε από μόνα τους...

Gareth Bale's game by numbers vs. Brighton:

61 minutes

2/7 duels won

1 chance created

1 touch in the opposition box

0/2 take-ons completed

0 shots attempted

Not his best display... pic.twitter.com/OUAxrJpVqN

— Squawka Football (@Squawka) January 31, 2021