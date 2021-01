Σαλάχ για το VAR: «Δεν θέλω να φάω πρόστιμο, αλλά δεν μου αρέσει» (vid)

Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος από τους πρωταγωνιστές του αθλήματος που εναντιώνονται στη νέα τεχνολογία. Ο Μο Σαλάχ εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του με το VAR, μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (0-3), στον οποίο ήταν καθοριστικός για τη Λίβερπουλ με δύο γκολ και ιστορική επίδοση 36 ετών!

Ο Αιγύπτιος στάθηκε συγκεκριμένα στην αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών στην Premier League σε σύγκριση με το Champions League, ενώ προκειμένου να μην την… πληρώσει για τις δηλώσεις του από τη διοργανώτρια αρχή, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν διαμαρτύρεται για να μη φάει πρόστιμο!

«Το έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσει το VAR. Από την αρχή της σεζόν κι ακόμη νωρίτερα, η άποψή μου είναι ότι σκοτώνει τη χαρά του ποδοσφαίρου. Εδώ πρέπει να είσαι ακριβώς στην ίδια γραμμή, αλλά νομίζω στο Champions League ή σε άλλες χώρες δίνουν στον επιθετικό περισσότερο χώρο, δίνουν το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Δεν θέλω να φάω πρόστιμο, αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν μου αρέσει»

"I don't like the VAR"

Say's Mohamed salah

Via @SkySports pic.twitter.com/WBY6NiDfhZ

— Soccer tsunami (@_soccertsunami) January 31, 2021