Φρανκ Λάμπαρντ και Τσέλσι θα παραμείνουν δύο βαθιά συνυφασμένες έννοιες για πάντα, όποια κι αν είναι η τύχη της μεταξύ τους συνεργασίας. Ο Λονδρέζος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε ως παίκτης, ωστόσο, οι άνθρωποι του κλαμπ θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό του, για αυτό και κράτησαν στη θέση του το πανό που υπάρχει προς τιμήν του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Οι Μπλε κοντράρονται με τη Γουλβς στο ντεμπούτο του Τόμας Τούχελ στον πάγκο τους και το πανό με το σύνθημα «In Frank We Trust» (σ.σ. Στον Φρανκ πιστεύουμε) θα μείνει «επάνω» για τη διάρκεια του αγώνα, αλλά θα κατέβει αμέσως μετά, εις ένδειξη σεβασμού στον νέο προπονητή τους και το τεχνικό του επιτελείο.

Chelsea's 'In Frank We Trust' banner has remained in place tonight to thank Frank Lampard for his time at the club

The banner will be removed after tonight's game out of respect for Thomas Tuchel and his staff pic.twitter.com/zUIVQxRaLr

— Goal (@goal) January 27, 2021