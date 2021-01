Φρανκ Λάμπαρντ: Απόλυση με... ακέραιο μεγαλείο

Μιλάνο - Ολυμπιακός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

Ο «Φράνκι» θα παραμείνει αιώνια ο «Player – Manager – Legend» της Τσέλσι. Αυτό αναγράφει για εκείνον το πανό που υπάρχει στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Το χειροκρότημα του κόσμου θα είναι μόνιμο σε κάθε του επανεμφάνιση στο γήπεδο. Ξέρει ότι δεν έχει χάσει την εκτίμηση και την αγάπη των ανθρώπων που περιβάλλουν την αγαπημένη του Τσέλσι κι ας στράβωσαν τόσο πολύ τα πράγματα το τελευταίο διάστημα.

«Δεν υπάρχει πλάνο και πρότζεκτ και αυτό το λέω σε κάθε νεαρό ή και πιο έμπειρο προπονητή. Είτε κερδίζεις, είτε σε αντικαθιστούν. Μακάρι να δω τον Φρανκ να μιλήσουμε γευματίζοντας όταν τελειώσει το lockdown» ήταν τα γεμάτα σαφήνεια λόγια του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την απόλυση του Φρανκ Λάμπαρντ.

Ο πρώτος σκόρερ στα χρονικά των «μπλε» του Λονδίνου είχε αποχωρήσει από την Ντέρμπι Κάουντι – την οποία έφτασε στον τελικό των playoffs ανόδου στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής – για ν' αναλάβει την Τσέλσι, κατάφερε να έχει συνεργάτη τον Πετρ Τσεχ στη δεύτερη χρονιά, όμως, το πράγμα... δεν πήγε.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς άλλαξε πρόσωπο στον πάγκο για 14η φορά προκειμένου η ομάδα να βρει ξανά ρυθμό και βελτίωση, όμως, ο Ρώσος ήξερε ακριβώς πως να χειριστεί την κατάσταση και πόσα να πει στον Λάμπαρντ για να του δείξει ότι κανείς στο κλαμπ δεν θα σταματήσει να τον σέβεται και να τον εκτιμά.

Frank Lampard turning straight to the Chelsea fans to celebrate after Drogba wins us the Champions League.

Forever one of us pic.twitter.com/Ri4Q84R298

— LDN (@LDNFootbalI) January 25, 2021