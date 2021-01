Λάμπαρντ: Ο χειρότερος μέσος όρος βαθμών ανά ματς επί εποχής Αμπράμοβιτς... (pic)

Ο θρύλος των «μπλε», πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στα χρονικά του κλαμπ, αναγκαστικά αποχωρεί με απόλυσ​η έπειτα από την εικόνα που παρουσιάζει πλέον η Τσέλσι και την αδυναμία να βελτιωθεί άμεσα για να σώσει την σεζόν.

Με την ομάδα στην 9η θέση και στο -11 από την κορυφή, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς πήρε την δύσκολη απόφαση να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία έπειτα από 18 μήνες δουλειάς, με το τελευταίο δίμηνο να είναι εκείνο που έδωσε την... χαριστική βολή στον Λάμπαρντ.

Από την κορυφή της Premier League, του ομίλου του Champions League και το αήττητο σερί, η ομάδα άρχισε να ... κατρακυλά και αυτό έπρεπε να το σταματήσει ο Ρώσος μεγιστάνας.

Ο Λάμπαρντ ξέρει πως όσα έχει πετύχει με την Τσέλσι παραμένουν αναλλοίωτα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ωστόσο, ως προπονητής, θα έχει να παρουσιάσει ένα πολύ κακό κομμάτι αριθμών.

Αυτό το κομμάτι θα έχει να λέει πως είχε τον χειρότερο μέσο όρο βαθμών ανά ματς σε επίπεδο πρωταθλήματος επί εποχής Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι...

Frank Lampard leaves Chelsea with the worst Premier League points-per-game ratio of any manager under Roman Abramovich. pic.twitter.com/keNbdTdSt3

— ESPN FC (@ESPNFC) January 25, 2021