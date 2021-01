Μίλνερ: «Πιο σημαντικό από ποτέ το YNWA, όχι δικαιολογίες» (pic)

Ο υπαρχηγός των Πρωταθλητών Αγγλίας, Τζέιμς Μίλνερ, έστειλε το δικό του ηγετικό μήνυμα στα social media μετά την ήττα (1-0) από την Μπέρνλι στο «Άνφιλντ» και το τέλος του ιστορικού σερί εντός έδρας έπειτα από 69 αναμετρήσεις, από τον Απρίλη του 2017.

Με μια φωτογραφία του Γιούργκεν Κλοπ μπροστά από ένα πανό που αναγράφει: «Η ενότητα είναι δύναμη», ο Μίλνερ ανέφερε:

«Τώρα το You 'll never walk alone είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Τίποτα καλό δεν βγήκε με το να λυπούμαστε τους εαυτούς μας ή να ψάχνουμε δικαιολογίες.

Είναι στο χέρι μας να παλέψουμε και να επιστρέψουμε στον ίσιο δρόμο. Είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε όλοι ενωμένοι ως μια δύναμη, παίκτες και οπαδοί ΕΝΩΜΕΝΟΙ».

Διαβάστε επίσης:

Λίβερπουλ - Μπέρνλι 0-1: Έπεσε το Ανφιλντ, χάνεται ο τίτλος! (vid)

Κλοπ - Ντάις: Κράτησαν τον καυγά μεταξύ τους και δεν μίλησαν (vids)