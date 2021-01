Κλοπ - Ντάις: Κράτησαν τον καυγά μεταξύ τους και δεν μίλησαν (vids)

Οι δύο προπονητές είχαν έντονο διάλογο στην ανάπαυλα με αφορμή ένα φάουλ που έγινε και από το οποίο καυγάδισαν και οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, στην ιστορική νίκη (1-0) της Μπέρνλι επί της Λίβερπουλ, τερματίζοντας το αήττητο του «Άνφιλντ» έπειτα από 69 παιχνίδια πρωταθλήματος για τους «κόκκινους».

«Απαγορεύεται να μαλώνουμε; Παλεύουμε για να πάρουμε μια νίκη. Ειπώθηκαν μερικά πράγματα, τίποτα σπουδαίο» ανέφερε ο Σον Ντάις, με τον Γιούργκεν Κλοπ να έχει ακούσει αυτά τα λόγια και να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο αναφέροντας: «Αφού δεν μίλησε ούτε εκείνος, δεν πρόκειται να το κάνω ούτε εγώ».

Λίβερπουλ - Μπέρνλι 0-1: Έπεσε το Ανφιλντ, χάνεται ο τίτλος! (vid)

"If he's not talking about it, I will not talk about it."

Jurgen Klopp wasn't giving anything away from his half-time confrontation with Sean Dyche, but revealed that he 'didn't start it'. pic.twitter.com/B0E7xkpBD9

