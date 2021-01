Ο Μουρίνιο θέλει ξανά στην Τότεναμ τον Έρικσεν (pic)

Τον περασμένο Γενάρη, ο Κρίστιαν Ερικσεν άφησε την Αγγλία και την Τότεναμ για να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στην Ιντερ. Οι «νερατζούρι» έβγαλαν 20 εκατ. ευρώ από τα ταμεία τους για να τον αποκτήσουν και σίγουρα θα το έχουν μετανιώσει καθώς έως τώρα ο Δανός δεν τους έχει δικαιώσει για την επιλογή τους.

Ο Κόντε δεν τον υπολογίζει στα βασικά του πλάνα κι έτσι η διοίκηση της Ίντερ είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο αποχώρησής του παίκτη από το Μιλάνο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλει να τον πάρει πίσω στην ομάδα του με την μορφή δανεισμού.

Ωστόσο το «αγκάθι» της ιστορίας είναι ο μεγάλος μισθός του Ερικσεν, ο οποίος φτάνει τα 7,5 εκατ. ευρώ. Πάντως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή» τομή μιας και επιθυμία 28χρονου άσου είναι η επιστροφή του στην Premier League.

The agent of Eriksen is now working to find a solution.

Re Tottenham: Mourinho would like to have him back at Spurs on loan, but his salary [€7,5m/season after taxes] is the main issue - no advanced talks yet with #thfc. Eriksen hopes to come back in Premier League.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2021