Ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης με την Φούλαμ έπειτα από τις αλλαγές που συνέβησαν στο πρόγραμμα της Premier League λόγω του κορονοϊού που ταλαιπωρεί την Άστον Βίλα, ρωτήθηκε για τον Γερμανό μεσοεπιθετικό της Άρσεναλ.

Για την ακρίβεια, του αναφέρθηκε από δημοσιογράφο πως ο Οζίλ είπε ότι καλύτερα θα ήταν να σταματήσει το ποδόσφαιρο παρά να παίξει για την Τότεναμ, με τον «special one» να απαντάει:

«Ποιος του είπε ότι τον θέλουμε στην Τότεναμ;»!

“Who said we were interested in signing him…?

Jose Mourinho with a brutal response to Mesut Ozil saying he would rather retire than play for Spurs pic.twitter.com/oU36YYAExV

— Hayters TV (@HaytersTV) January 12, 2021