Ο Οζίλ «έδειξε» τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε

Το φλερτ του Μεσούτ Οζίλ προς τη Φενέρμπαχτσε συνεχίζεται στο twitter, ενόψει της πιθανής μεταγραφής του στην Τουρκία.

Ο Γερμανός χαφ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από την Άρσεναλ μέσα στον Ιανουάριο, απάντησε σε ερωτήσεις του κόσμου μέσα από τον λογαριασμό του και δεν έκρυψε την αγάπη του για τον τουρκικό σύλλογο, τον οποίο και χαρακτήρισε ουσιαστικά ως «τη Ρεάλ Μαδρίτης της Τουρκίας». Μάλιστα, ερωτηθείς για το μέλλον του, δήλωσε ότι αν μεταγραφεί τελικά στη χώρα από την οποία κατάγεται, τότε θα το κάνει αποκλειστικά για τη Φενέρ.

«Όντας παιδί στη Γερμανία, μεγάλωσα ως οπαδός της Φενέρμπαχτσε. Κάθε Γερμανός-Τούρκος υποστηρίζει μια τουρκική ομάδα όταν μεγαλώνουν στη Γερμανία. Και η δική μου ήταν η Φενέρμπαχτσε. Είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Ο μεγαλύτερος σύλλογος στη χώρα».

«Φυσικά και θα συνεχίσω την καριέρα μου μετά την Άρσεναλ. Υπάρχουν δύο χώρες που θέλω να παίξω πριν αποσυρθώ. Τουρκία και Η.Π.Α. Αν πήγαινα στην Τουρκία, θα το έκανα μόνο για τη Φενέρμπαχτσε».

I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in Germany - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was Fenerbahce. Fenerbahce is like Real Madrid in Spain. The biggest club in the country https://t.co/Y3hEba79IO

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021