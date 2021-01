Ο νεαρός εξτρέμ των «κόκκινων διαβόλων» εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην δεύτερη ομάδα της Γιουνάιτεντ, ο Σόλσκιερ γνωρίζει πολύ καλά ότι ο μικρός μπορεί να δώσει κάτι απρόβλεπτο στην ομάδα του, ωστόσο, θέλει ακόμα πολλή δουλειά για να μπορεί να παίρνει μέρος στις αποστολές.

Ο Πελίστρι, πάντως, που έχει για παρέα τον Καβάνι σε αυτό το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας του, είδε για πρώτη φορά στη ζωή του χιόνι αυτές τις μέρες που στην Αγγλία ξημέρωσαν... άσπρες μέρες!

Enjoying my first time ever in the snow

Disfrutando mi primera vez en la nieve @ECavaniOfficial pic.twitter.com/fakaU6dXbM

— Facu Pellistri (@FPellistri07) December 31, 2020