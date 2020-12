Ζιρού: Τα περισσότερα γκολ με κεφαλιά από το 2012 μέχρι σήμερα! (pic)

Το γκολ του Ζιρού έδωσε προβάδισμα στην Τσέλσι, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό, αφού η Άστον Βίλα ισοφάρισε.

Ο στράικερ των Μπλε έφτασε τα 32 γκολ με κεφαλιές στην Premier League και έχει τα περισσότερα με αυτόν τον τρόπο από κάθε άλλο παίκτη από το 2012 μέχρι σήμερα.

Φοβερός στο ψηλό παιχνίδι.

32 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored more headed goals than any other player in the competition (32). Artist. pic.twitter.com/its8vlRYR9

— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2020