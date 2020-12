Φερνάντες σε Ράσφορντ: «Είδες την ασίστ μου;», «Σκ@@@ ασίστ» φώναξε ο Φρεντ (vid)

Ο Μπρούνο Φερνάντες απέδειξε κόντρα στη Λέστερ ότι μπορεί να συμμετέχει με κάθε τρόπο στα γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακόμη κι εκτός ισορροπίας. Μετά το 8ο του ματς με γκολ και ασίστ στην Premier League μέσα στο 2020, ο Πορτογάλος χαφ έχει φτάσει το ποσοστό συμμετοχής του στο 52% των γκολ της ομάδας από όταν πήρε μεταγραφή και η αρχή απέναντι στις Αλεπούδες έγινε με μια απίθανη ασίστ στον Μάρκους Ράσφορντ για το 0-1.

Αμέσως μετά το γκολ του Άγγλου στράικερ, ο Μπρούνο εμφανώς «τρελαμένος» από το επίτευγμά του θέλησε να ζητήσει… επιβεβαίωση και μαζί με τον Φρεντ, που έσπευσε να αγκαλιάσει τους συμπαίκτες του, πρωταγωνίστησαν σε «επική» στιχομυθία που καταγράφηκε από τα μικρόφωνα στο «King Power Stadium».

Ο Φερνάντες ακούγεται καθαρά να ρωτάει «Είδες την ασίστ μου;» και ο Βραζιλιάνος χαφ δεν άργησε να του απαντήσει ξεκαρδιστικά στα πορτογαλικά «Η ασίστ σου ήταν σκ@@@ά».

Δείτε το βίντεο με ανοιχτό τον ήχο:

Bruno Fernandes to Marcus Rashford: “Did you see my assist?”

pic.twitter.com/nkCe0mVq11

— United Zone (@ManUnitedZone_) December 26, 2020