Με το γκολ του Μάρκους Ράσφορντ, η Γιουνάιτεντ πήρε το προβάδισμα στο «King Power Stadium». Ολα ξεκίνησαν όταν ο Τζέιμς βρήκε τον Μπρούνο Φερνάντες, αυτός ακούμπησε ελάχιστα την μπάλα για να την περάσει στον Ράσφορντ.

Ο 23χρονος άσος δεν έχασε την ευκαιρία και εκτέλεσε με το δεξί τον Σμάιχελ, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το σκορ για την ομάδα του. Ετσι, με το συγκεκριμένο τέρμα ο Ράσφορντ έγραψε ιστορία καθώς σε ηλικία 23 ετών και 56 ημερών, έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης της Γιουνάιτεντ που φτάνει τα 50 γκολ στην Premier League μετά από τους Γουέιν Ρούνεϊ (22 ετών και 157 ημερών) και Κριστιάνο Ρονάλντο (22 ετών και 341 ημερών).

23 - Aged 23 years and 56 days, Marcus Rashford is the third-youngest Manchester United player to reach 50 Premier League goals after Wayne Rooney (22 years 157 days) and Cristiano Ronaldo (22 years 341 days). Prestige.

