Εζίλ: «Να σεβόμαστε τα πιστεύω του άλλου, καλά Χριστούγεννα» (pic)

Ο Μεζούτ Εζίλ, μπορεί να πιστεύει στο Ισλάμ, αλλά ο ίδιος θέλει να περάσει το μήνυμα του σεβασμού και της αγάπης.

Το μήνυμα του Εζίλ:

«Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους τους Χριστιανούς σ' όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα από τι πιστεύει ο καθένας προσωπικά, πρέπει πάντα να σεβόμαστε τις πεποιθήσεις των άλλων. Μείνετε ασφαλείς και παραμείνετε υγιείς».

I'm wishing a Merry Christmas to all Christians around the world Regardless of your personal beliefs - we always should respect the beliefs of others. Stay safe and stay healthy everyone pic.twitter.com/vUhr1kl4Re

