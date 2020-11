Εζίλ: «Ας αφοπλίσουμε την Ισλαμοφοβία με καλοσύνη» (pic)

«Ας αφοπλίσουμε την Ισλαμοφοβία με ευγένεια. Δυστυχώς η Ισλαμοφοβία κι ο Αντιισλαμισμός εξαπλώνονται στην Ευρώπη και σ' άλλα μέρη του κόσμου με τα ΜΜΕ να παίζουν μεγάλο ρόλο σ' αυτό.

Η προσωπική μου απάντηση είναι:

Πρέπει να απαντήσουμε στην Ισλαμοφοβία και στον Αντιισλαμισμό με τρόπο που θα τους ενισχύσει αλλά με τρόπο που θα τους αφοπλίσει και θα τους σωπάσει με καλοσύνη», γράφει χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο twitter ο Εζίλ θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα για τη θρησκεία του.

Το τιτίβισμα του άσου της Άρσεναλ:

Unfortunately Islamophobia & Antiislamismus is growing in Europe and in other parts of the world with media playing a big role in that. (1/2) pic.twitter.com/DzXaGvMG2U

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 20, 2020