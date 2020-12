Ετό: «Καλός ο Γκουαρδιόλα αλλά δεν υπάρχει κανείς σαν τον Μουρίνιο»

Ο Καμερουνέζος είχε την τύχει να συνεργαστεί τόσο με τον Πεπ Γκουαρδιόλα όσο και με τον Ζοσέ Μουρίνιο. Τη σεζόν 2009-10 ο Ετό κατέκτησε το τρεμπλ με την Μπαρτσελόνα με τον Πεπ στον πάγκο, ενώ λίγους μήνες αργότερο πέτυχε και με την Ίντερ, υπό τις οδηγίες του Πορτογάλου τεχνικού.

Ο Ετό μίλησε στο «SPORT Bible» και τόνισε πως ο «Special One» έχει… κάτι που δεν έχει άλλος προπονητής.

«Δεν μπορεί κανείς να πει ποιος είναι καλύτερος από τους δύο. Και ο Γκουαρδιόλα είναι σίγουρα ένας προπονητής που παίζει στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει σχετικά με το ποιο στυλ παιχνιδιού προτιμάει ο καθένας. Εγώ προτιμάω το στυλ που παίζουν οι ομάδες του Ζοσέ Μουρίνιο.

Πάντως ένα μπορώ να σας πω με σιγουριά, πως δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς προπονητής που μπορεί να δώσει κίνητρο και να ενθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές όπως το κάνει ο Μουρίνιο. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές με διαφορετικό στυλ. Αλλά ο Ζοσέ ξέρει να παίρνει το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, έχει τον τρόπο. Για μένα το τρεμπλ που κατέκτησα με την Ίντερ και τον Ζοσέ Μουρίνιο είναι το πιο ξεχωριστό».

