Μουρίνιο: «Ο Ντέλε Άλι δεν πρέπει να μας δημιουργεί προβλήματα» (vid)

Οι σχέσεις μεταξύ Αλι και Μουρίνιο είναι «ραγισμένες» από τη μέρα που ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της Τότεναμ. Από τότε ο Αγγλος άσος, βρίσκεται μεταξύ πάγκου και εξέδρας έχοντας αρκετά παράπονα από την αντιμετώπιση που έχει από τον Μουρίνιο.

Στο ματς κόντρα στην Στόουκ για τα προημιτελικά του League Cup, ο «Special One» του χρέωσε το λάθος στο γκολ της ισοφάρισης από την Στόουκ κι αυτός όταν έγινε αλλαγή κλωτσούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του, εμφανώς εκνευρισμένος με την απόφαση του προπονητή του.

Ο Μουρίνιο στις δηλώσεις που πραγματοποίησε μετά το φινάλε του παιχνιδιού, τόνισε πως μόνο ευχαριστημένος δεν είναι με τη συνολική εικόνα του παίκτη.

«Ναι, για εμένα ο παίκτης που βρίσκεται σε αυτή την θέση είναι κάποιος που πρέπει να συνδέεται με τους άλλους και να δημιουργεί, όχι να δημιουργεί προβλήματα για την ομάδα του. Σε αυτή την περίπτωση, μία αντεπίθεση θα τελείωνε συνήθως με ένα γκολ και τελικά ολοκληρώθηκε με μία αντεπίθεση πίσω από την άμυνα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 57χρονος προπονητής των «σπιρουνιών».

Jose Mourinho says he was unhappy after Dele Alli's mistake led to the counter attack for Stoke's goal in Tottenham's 3-1 Carabao Cup quarter-final win. pic.twitter.com/mrw9k5zQO5

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 24, 2020