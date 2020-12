Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Τότεναμ δεν μπορεί να ταιριάξει με τον Πορτογάλο κόουτς, βρίσκεται συνεχώς εκτός πλάνων, έχει συμβιβαστεί με τον πάγκο και στην ευκαιρία που πήρε το βράδυ της Τετάρτης στα προημιτελικά του LeagueCup στο Στόουκ, τα πράγματα... χειροτέρεψαν.

Είχε ευθύνη για το γκολ της προσωρινής ισοφάρισης των «πότερς» προτού οι Ντέιβις και Κέιν γράψουν το τελικό 3-1 για τα «σπιρούνια», με τον Μουρίνιο να δηλώνει δημόσια ότι εκνευρίστηκε με τον τρόπο που ο Ντέλε έβαλε σε κίνδυνο την ομάδα του.

Όταν τον έβγαλε από το παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής έδειξε την έντονη δυσαρέσκειά του κλωτσώντας πράγματα στον πάγκο προτού πάρει τη θέση του στην εξέδρα με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς.

Dele Alli visibly frustrated after being substituted during Tottenham's 3-1 win over Stoke tonight #THFC pic.twitter.com/W9QLZbLzuf

— The Spurs Web (@thespursweb) December 23, 2020