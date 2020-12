Μπέιλ: Σκόραρε στο League Cup μετά από 8 χρόνια και 53 ημέρες! (vid)

Ο Ουαλός μεσοεπιθετικός ήταν αυτός ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά έβαλε μπροστά την Τότεναμ, άνοιξε τον δρόμο για το πέρασμα με 1-3 και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Μάλιστα, κατάφερε να σκοράρει σε διαδοχικά ματς του League Cup, καθώς τελευταία φορά που το είχε πετύχει αυτό για τη συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν στις 31 Οκτωβρίου 2012 κόντρα στη Νόριτς. Έκτοτε δεν αγωνίστηκε σε άλλο παιχνίδι του θεσμού καθώς μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Ρεάλ.

Ετσι, μετά την επιστροφή του στα «σπιρούνια», ο Μπέιλ σκόραρε σε διαδοχικό ματς του League Cup αλλά με μεγάλη απόσταση και συγκεκριμένα μετά από 8 χρόνια και 53 μέρες!

