Η αλήθεια είναι ότι Γκαμπριέλ Ζεσούς είχε πολύ καιρό να βρει δίχτυα αλλά τελικά τα κατάφερε!

Η Σίτι νίκησε άνετα 1-4 την Άρσεναλ. Ενας από τους σκόρερ ήταν κι ο 23χρονος επιθετικός.

Ο Βραζιλιάνος θέλει να ανακάμψει μιας και είχε να έρθει σε επαφή με τα δίχτυα από τις 8/11 του 2020 όταν και είχε πετύχει γκολ κόντρα στη Λίβερπουλ στο εντός έδρας 1-1.

609 - Gabriel Jesus has scored his first goal in 609 minutes in all competitions for Manchester City, since netting against Liverpool back in November. Mouthguard. pic.twitter.com/7WurGbjX0z

— OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2020