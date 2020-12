Tσέλσι: Έχει τα περισσότερα γκολ από κόρνερ στην Premier League (pic)

Η Τσέλσι επικράτησε με 3-0 της Γουέστ Χαμ για την Premier League, έχοντας τον Τιάγκο Σίλβα να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά μετά από κόρνερ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Μπλε είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ από κόρνερ στην κατηγορία (8) και 3 εξ αυτών είναι κεφαλιές από ασίστ του Μέισον Μάουντ.

8 - Chelsea have scored more goals from corners than any other team in the Premier League this season (8), with three of these goals being headers from Mason Mount assists. Formula. pic.twitter.com/r8NyunL5yw

— OptaJoe (@OptaJoe) December 21, 2020